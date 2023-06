Auszeichnung für Ehrenamtler Solingen ist eine Hochburg der Verkehrshelfer

Vor dem gemütlichen Part stand aber natürlich erst noch die gesonderte Ehrung der erfolgreichen Starter beim Landeswettbewerb an: Paul, Lena, Emma und Julian nahmen ihre Urkunden entgegen – und viel Applaus. Am 6. Juni waren die Besten des kommunalen Wettstreits in Wuppertal gegen die Konkurrenz aus anderen NRW-Städten angetreten: Die Jugendlichen mussten unter anderem ihr Wissen auf einem Fragebogen nachweisen, einen Reaktionstest absolvieren und die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Autos einschätzen. In einem Rollenspiel sei es wiederum darum gegangen, einen uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer zu überzeugen, schildert Neuntklässler Julian Schütte, der selbst auch als Verkehrskadett bei der Absicherung von Veranstaltungen hilft. Es habe sich unwirklich angefühlt, beim Landeswettbewerb dabei zu sein, verrät indes Lena Herzog, die inzwischen schon im dritten Jahr als Schülerlotsin vor und nach dem Unterricht im Einsatz ist. Preise seien für sie eher nebensächlich, versichert sie – ebenso wie Achtklässlerin Emma Grastat: „Ich möchte etwas für die Schulgemeinschaft tun.“