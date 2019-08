Stadt Solingen in Gesprächen mit Investor : Grundstück gesucht für neue Eissporthalle

Am 21. September beginnt die neue Saison in der Solinger Eissporthalle. Foto: Zelger, Thomas

Solingen Wie lange die Technik der alten Eissporthalle an der Brühler Straße noch mitspielt, ist ungewiss. Die Stadt verhandelt derzeit mit einem Investor über einen möglichen Standort für eine neue Sportstätte.

Die gemeinnützige Organisation verfolgt ohnehn mit dem ihr gehörenden Grundstück in der Innenstadt nahe des Südparks andere Pläne. „Für uns wäre es optimal, auf dem Areal unsere zukünftige Werkstatt für geistig behinderte Menschen als Ersatz für die heutige Werkstatt an Freiheitstraße in Wald zu bauen, erklärte vor Monaten bereits die Lebenshilfe-Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Schwalen.“ Zwar hat Schwalen einen Verkauf des Grundstücks an einen möglichen neuen Eishallen-Investor nicht ausgeschlossen. Allerdings müssten Alternativen hinsichtlich eines anderen Grundstücks finanziell und organisatorisch darstellbar sein.