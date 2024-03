Interview Mathias Prestenbach „Wir kümmern uns ums Vermehren, Versichern, Vererben“

Prestenbach: Die Grundbedürfnisse sind bei allen Kunden gleich. Sowohl Privatkunden, Private-Banking-Kunden als auch Firmenkunden wünschen sich die für sie bestmögliche finanzielle Situation. In der Betreuung der Private-Banking-Kunden geht es aber um weit mehr als sparen oder Geld anlegen. Unser Anspruch ist es, Begleiter in allen (Finanz-) Lebenslagen zu sein. Der Vierklang aus vermehren, bewahren, versichern und vererben steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. So wie unsere Kunden denken auch wir in Generationen und unterstützen sie zum Beispiel bei Fragen der Vermögensübertragung, Schenkungen und Stiftungen oder Konzepten zur Unternehmensfortführung.