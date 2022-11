Unfall in Solinger Innenstadt : Ein Schwerverletzter an der Kreuzung Werwolf

Solingen Am Sonntagmittag wurden zwei schon betagte Autofahrer in der City in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Schauplatz war die Kreuzung Werwolf.

Ein schwer verletzter Mann und darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro – so lautet die vorläufige Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der am Sonntagmittag in der Solinger Innenstadt für zwischenzeitlich erhebliche Verkehrsprobleme mit Staus rund um die Kreuzung Werwolf gesorgt hat.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, fuhr ein 81-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Opel auf der Straße Werwolf in Richtung Schützenstraße, während gleichzeitig ein 80-jähriger Mann in einem VW auf der Birkerstraße in Richtung Kannenhof unterwegs war. Beide Fahrzeuge fuhren dabei in den Kreuzungsbereich ein, weswegen sich ein Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge nicht mehr verhindern ließ. Der Aufprall war schließlich so heftig, dass der VW-Fahrer in seinem Auto schwer verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachschaden lag ersten Schätzungen zufolge bei circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten später abgeschleppt werden. Durch die Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen kam es laut Polizei zu Stau.

(or)