Klingenstadt erneut Hochburg in der Region Katastrophale Schuldner-Werte in der Solinger City

Der Anteil der Personen, die mit ihren Einkommen nicht auskommen und dementsprechend als überschuldet gelten, ist in Solingen in den vergangenen zwölf Monaten wieder deutlich angestiegen und führt dazu, dass die Klingenstadt im deutschlandweiten Vergleich aller 400 Kreise und kreisfreien Städte einen der hintersten Plätze belegt. Das geht aus dem Schuldneratlas 2023 hervor, den die Auskunftei Creditreform in dieser Woche vorgestellt hat. Demnach steht Solingen in der aktuellen Statistik mit einer Überschuldungsquote von 13,71 Prozent im Bundesranking mittlerweile auf Rang 387 – was bedeutet, dass im Bergischen Land nur Wuppertal mit einer Quote von 14,82 Prozent und Platz 391 noch schlechtere Werte aufweist.