Corona-Fallzahlen : Infektionskennziffer jetzt auch in Solingen über 50

Corona-Test (Symbol). Foto: dpa/Robert Michael

Solingen Auch Solingen hat am Freitag den kritischen Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen überschritten. Der Wert liege aktuell bei 50,9, teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit gilt Solingen als Corona-Risikogebiet. Das Infektionsgeschehen sei „diffus“, so die Stadt, es gebe keine Hotspots. „Die Menschen stecken sich unter anderem in den Familien, bei privaten Feiern, in Sportvereinen an.“

(ham/dpa)