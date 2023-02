Kinderbetreuung in Solingen In Kitas zeigt der Staat den Bürgern Unzuverlässigkeit

Für Personen, die es gewohnt sind, tagtäglich mit Millionen- und Milliardenbeträgen zu hantieren, und die selbst – wie viele Bundes- und Landespolitiker – über ein Jahressalär von locker über hunderttausend Euro und bisweilen noch über weit mehr verfügen, mag eine Summe in Höhe von 25 Euro nicht weiter ins Gewicht fallen. Soviel muss jemand monatlich in Solingen bezahlen, der über ein Jahreseinkommen zwischen 12.500 und 25.000 Euro brutto verfügt und der sein Kind unter drei Jahren in der Woche für 15 Stunden in einer städtischen Kindertagesstätte betreuen lassen will.