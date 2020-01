Verkehrssicherheit in Solingen : Den Zebrastreifen ist es noch zu kalt

Solingen Die neue Mittelinsel auf der Friedrichstraße in der Innenstadt wird diese Woche fertiggestellt. Für das Auftragen der Farbe für den Zebrastreifen braucht es allerdings wärmere Temperaturen.

Einzig die weißen Streifen vor dem Postgebäude an der Birkerstraße, die samt Mittelinsel im Mai 2018 angelegt worden waren, erfüllen im Stadtbezirk Mitte den Anspruch eines Zebrastreifens mit entsprechendem Vorrang für Fußgänger. Bis zur Umsetzung dieses ersten Zebrastreifens in der City vergingen nach einer Empfehlung der Bezirksvertretung Mitte mehr als eineinhalb Jahre.

Regelung An Zebrastreifen müssen Autofahrer immer Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn gewähren. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder und unter Umständen Punkte in Flensburg.

Kosten Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von rund 66.000 Euro für den Zebrastreifen und die Mittelinsel stehen bereits lange zur Verfügung. Allein an der Umsetzung der Maßnahme haperte es.

Im November 2017 wurden von der Bezirksvertretung Mitte und dem Planungsausschuss ein weiterer Zebrastreifen samt Mittelinsel beschlossen, diesmal für die Friedrichstraße in Höhe des dortigen Zentrums für Betreuung und Pflege „Am Kirschbaumer Hof“, damit nicht nur die dort wohnenden Senioren eine sichere Querung auf ihrem Weg in die City bekommen. Schon lange vor dem Beschluss wurde aber über die Notwendigkeit eines Zebrastreifens samt Mittelinsel zumindest politisch diskutiert. Allerdings zunächst ohne Erfolg.

Bei der Stadt sprachen sich die Verkehrsplaner grundsätzlich gegen Zebrastreifen aus, weil er Fußgängern nur eine Pseudosicherheit biete. Auch bei der vielbefahrenen Friedrichstraße hatte man sich lange dagegen gesträubt. Sie wird gerne als Innenstadt-Umfahrung genutzt. 1000 Fahrzeuge pro Stunde seien keine Seltenheit. Dies hat die Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung einmal vor Jahren errechnet und darauf gepocht, dass in Höhe des Zentrums für Betreuung und Pflege Am Kirschbaumer Hof „weder eine Lichtzeichenanlage, noch ein Zebrastreifen an dieser Stelle in Betracht kommen“. Ampel oder Zebrastreifen würden den Verkehrsfluss empfindlich stören.