Party in Solingen Auch in der Festhalle wird in den Mai getanzt

Ob es die beliebte Festhalle Kostenpflichtiger Inhalt noch über den Sommer hinaus geben wird, steht noch nicht fest. Aber einen weiteren Partytermin können sich die Nachtschwärmer auf jeden Fall noch eintragen. Am 30. April wird mit einer Ü30-Party in den Mai gefeiert. Der Veranstalter kündigt eine XXL-Cocktailbar, Flaschen- und Fassverkauf und Currywurst an - auch in vegan. Karten kosten für „Early Birds“ im Vorverkauf zwölf Euro, das Standardticket 15 Euro. Los geht es um 21 Uhr.