Corona-Schutzmaßnahmen in Solingen : Impfzentrum schließt Ende September

Die Türen des Impfzentrums im ehemaligen Kaufhof in der Innenstadt schließen sich Ende September. Mobile Impfeinheiten kommen stattdessen zum Einsatz. Auch in Arztpraxen wird weiter geimpft. Foto: Peter Meuter

Solingen 72,2 Prozent der Solinger haben eine Erstimpfung erhalten beziehungsweise gelten als genesen. Eine Zweitimpfung haben laut Stadt bereits 63,62 Prozent. Ab Freitag gilt eine neue Corona-Schutzverordnung.

Die Tage des Impfzentrums im ehemaligen Kaufhof-Gebäude sind gezählt: Ende September wird das Pieksen dort eingestellt. „Das Impfzentrum wird geschlossen und in mobile Impfeinheiten überführt“, erklärt Dezernent Jan Welzel im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese mobilen Impfeinheiten sollen in Verantwortung der Stadt liegen – in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.

Grundsätzlich war bereits bei Einrichtung der Impfzentren klar, dass Bund und Land die Finanzierung nur bis Ende September übernehmen. „Ende September wird von daher geräumt. Wir betreiben aber so lange das Impfzentrum, wie es möglich ist“, sagt Jan Welzel.

Info 20 Corona-Patienten im Krankenhaus Zahlen Der Inzidenzwert ist erneut gestiegen und erreichte am Mittwoch mit 80,4 einen neuen Höchststand für die vergangenen Wochen. Danach sind in den vergangenen sieben Tagen 128 Corona-Neuinfektionen gezählt worden. Aktuell sind 232 Personen nachgewiesen infiziert, 20 Patienten werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. Gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind: auf derzeit 509.

Im September aber mit neuen Öffnungszeiten. Nachdem das Impfzentrum am 30./31. August geschlossen bleibt, ist das Impfzentrum ab 1. September wochentags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags können sich Bürgerinnen und Bürger weiterhin in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr impfen lassen.

Sonderimpfaktionen wie hier vor einem Baumarkt sind weiter geplant, um die Impfquote zu erhöhen. Foto: Peter Meuter

Mit Blick auf steigende Corona-Neuinfektionen und einer ab Freitag geltenden neuen Corona-Verordnung appelliert der Dezernent für die Bereiche Bürgerservice, Recht, Ordnung und Soziales an die Solingerinnen und Solingen, sich impfen zu lassen. „72,2 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten beziehungsweise gelten als genesen“, sagt Jan Welzel. Eine Zweitimpfung hätten bereits 63,62 Prozent erhalten – wobei Welzel davon ausgeht, dass sich alle Erstgeimpften auch die zweite Spritze abholen. Das sei zwar eine relativ hohe Impfquote insbesondere im Vergleich zum Jahreswechsel. Denn da war noch kaum jemand geimpft. „Von einer Herdenimmunität sprechen wir aber erst, wenn rund 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind“, erklärt der Dezernent.

Nach Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein von Beginn dieser Woche wurden in der Klingenstadt bisher 107.696 Erst- und 93.732 Folgeimpfungen verabreicht. Davon wurden im Impfzentrum 67.611 Erst- und 57.344 Zweitimpfungen vorgenommen. 40.085 Erst- und 36.388 Impfungen erfolgten in Arztpraxen. Um die Impfquote weiter zu erhöhen, kündigt Jan Welzel erneut einige mobile Impfaktionen an – wie jüngst am Hauptbahnhof oder bei McDonald’s an: „Das ist in Planung“.

Ab dem morgigen Freitag gilt in Nordrhein-Westfalen eine neue Corona-Schutzverordnung – zunächst bis zum 17. September. Die frühere Verordnung mit 18 Seiten wurde nun auf acht Seiten abgespeckt. Durch das Fortschreiten der Impfkampagne, das Beibehalten von Abstands- und Hygieneregeln sowie die konsequente Anwendung der 3G-Beschränkungen ab einer Inzidenz von 35 kann in NRW damit „ein weiterer Schritt in Richtung einer Normalität im Alltag gegangen und gleichzeitig den aktuell steigenden Infektionszahlen Rechnung getragen werden“, erklärt das NRW-Gesundheitsministerium.

Geimpften und Genesenen stehen grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote offen. Von den bisherigen Schutzmaßnahmen verbleiben nur noch eine verbindliche Maskenpflicht in Innenräumen und an anderen infektionskritischen Orten – beispielsweise an Bushaltestellen sowie in Bussen beziehungsweise Bahnen. Für all jene, die nicht geimpft sind, besteht die Pflicht zur Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines negativen PCR-Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das gilt für Sport in Innenräumen, die Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen (beispielsweise Friseurbesuch) oder Hotels und Großveranstlatungen im Freien (ab 2500 Personen). „Wer geimpft oder genesen ist, kann im Grunde alles machen“, sagt Jan Welzel.

Der Dezernent und Leiter des Solinger Krisenstabes kündigt zur Einhaltung der neuen Corona-Regeln verstärkte Kontrollen der Ordnungsbehörde an: „Wir halten das nach.“ Grundsätzlich setze man auf Dialog und Fingerspitzengefühl. Das gelte sowohl bei den Masken-Kontrollen als auch in der Innengastronomie.

Personen, die uneinsichtig sind oder sich bei den Kontrollen gar aggressiv verhalten, können allerdings zur Kasse gebeten werden. Das bedeutet für Menschen, die an der Bushaltestelle keine Maske tragen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro.