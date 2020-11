Postenwechsel in Solingen : Im Zwilling-Vorstand geht „eine Ära zu Ende“

Postenwechsel in Solingen

Solingen Im Vorstand der Solinger Zwilling J. A. Henckels AG, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Neusser Werhahn-Gruppe, zeichnet sich ein Wechsel im Vorstand ab.

Achim Wolfgarten, derzeitiger Vorstand Vertrieb und Marketing, bat aus persönlichen Gründen um vorzeitige Aufhebung seines Vertrages zum 28. Februar 2021. Zum Nachfolger wurde Helmar Hipp berufen, der seine neue Position zum 1. Dezember dieses Jahres antritt. Dies teilte das Werhahn-Gruppe am Montag mit.

Seit mehr als 25 Jahren hat Achim Wolfgarten in verschiedenen Funktionen maßgeblich die internationale Entwicklung von Zwilling Küche begleitet und aktiv mitgestaltet. Am Anfang seiner Zwilling-Karriere hat er sieben Jahre als Geschäftsführer der chinesischen Tochtergesellschaft den Markteintritt und die erfolgreiche Markenpräsenz von Zwilling Küche in China entscheidend geprägt und kontinuierlich ausgebaut.