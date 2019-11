Saisoneröffnung : Eisläufer im Ittertal willkommen

Solingen Die Freiluft-Eisanlage im Ittertal startet am Freitag in die Saison.

(uwv) Trotz aktuell noch recht warmer Temperaturen wird die Freiluft-Eislaufanlage Ittertal am Freitag, 29. November, eröffnet – wie immer in der letzten November-Woche beziehungsweise zum ersten Advent. „Für das Wochenende sind kältere Temperaturen vorhergesagt, außerdem haben wir bereits vor einigen Tagen das Eis bereitet“, sagt Thomas Czeckay, Leiter der Freizeitbetriebe Ittertal.

Start in die Saison 2019/20 ist am Freitag um 11 Uhr. Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 19.30 Uhr. Heiligabend ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie Silvester und Neujahr in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.