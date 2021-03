IHK-Vollversammlung : Noch kann gewählt werden

Solingen/Wuppertal Einige tausend Unternehmen haben laut der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) bereits ihre Stimme abgegeben. Von daher zieht Hauptgeschäftsführer Michael Wenge mit Blick auf die Wahlen zur IHK-Vollversammlung ein positives Zwischenfazit.

Jetzt ist bei den Wahlen zum „Parlament der regionalen Wirtschaft“ aber der Endspurt angesagt. Denn noch bis kommenden Freitag, 5. März, können die Mitgliedsunternehmen bei der Verteilung der insgesamt 80 Sitze der Vollversammlung mitbestimmen. Dafür bewerben sich 153 Frauen und Männer. Besonders hoch ist die Beteiligung in der Industrie, während sie im Einzelhandel und im Dienstleistungsgewerbe noch etwas verhalten sei. „Wir gehen davon aus, dass das natürlich auch am Lockdown liegt, der ja insbesondere Unternehmen in diesen Branchen massiv betrifft“, so Wenge.