Solingen-Verordnung gegen Produktpiraten : Viel Arbeit für die Produktschützer

Solingen Im Kampf gegen den Missbrauch des geschützten Markennamens Solingen lassen die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) und klingenstädtische Schneidwarenunternehmen nicht locker: „Es sind weltweit extrem viele Fälschungen unterwegs. Von daher ist es nach wie vor sinnvoll, gegen Produktpiraten vorzugehen“, sagt IHK-Referentin Susanne Abendroth.

Denn Schneidwaren, die mit „Solingen“ gekennzeichnet sind, müssen in allen wesentlichen Herstellungsstufen innerhalb des Solinger Industriegebiets – dazu zählt auch die Nachbarstadt Haan – bearbeitet und fertiggestellt worden sein. Nach der Solingen-Verordnung gehören neben Scheren, Bestecken, Messern und Klingen auch Tafelwerkzeuge wie Tortenheber oder Nussknacker zu den Schneidwaren. Außerdem fallen Rasiermesser, Haarschneidemaschinen, andere Körperpflegegeräte sowie blanke Waffen zum Schutzbereich der Regelung. „Die Marke Solingen ist mittlerweile EU-weit geschützt, darüber hinaus in Ländern wie China, Australien, Russland Bolivien oder Kanada“, erklärt Susanne Abendroth.

Da aber Qualitätsware immer noch gerne abgekupfert wird – zum Schaden der Hersteller und der Verbraucher – wird mit Mitteln aus dem Solingen-Fonds weiter gezielt gegen Produktpiraten vorgegangen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem Zoll und Anwälten. Grenzbeschlagnahmungen von gefälschter Ware gehört dazu, aber auch Hinweise von betroffenen Unternehmen wird nachgegangen. „Die Spendenbereitschaft der Solinger Wirtschaft, in den Solingen-Fonds einzuzahlen hat nicht nachgelassen“, freut sich Susanne Abendroth. Im vergangenen Jahr hätten 38 klingenstädtische Unternehmen über 20.000 Euro eingezahlt.

Weniger Markenanmeldungen durch Dritte und auch weniger Grenzbeschlagnahmungen waren 2019 im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Gleichwohl gab es reichlich Arbeit für die Produktschützer „Made in Solingen“. So wurde gegen ein in China tätiges unternehmen vorgegangen, das im großen Stil auch auf Messen mit dem slogan „Klaus Meyer since 1924 in Solingen“ auftrat. „Hier hat ein gemeinsames Handeln mit den dortigen Behörden bewirkt, dass diese Praktik eingestellt worden ist“, berichtet die IHK-Referentin.