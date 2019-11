Investition am Standort Solingen : IHK-Lehrwerkstatt bietet Zukunftsberufe

Lehrwerkstatt der IHK (v.l): Geschäftsführer Andreas Braun, IHK-Vizepräsident Curt Mertens und Ralph Oermann (IHK). Foto: Uwe Vetter

Solingen Die Einrichtung an der Schützenstraße hat die Räume modernisiert und in die technische Ausstattung investiert.

Die Lehrwerkstatt der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) an der Schützenstraße hat in die Modernisierung der Räume und überdies in die Ausstattung des Maschinenparks investiert. So ist in der Einrichtung seit geraumer Zeit auch eine Fünf-Achs-CNC-Maschine zu finden sowie ein 3 D-Drucker. „Allein um die Fünf-Achs-CNC-Maschine würden uns viele Unternehmen beneiden“, sagt Andreas Braun. Diese Maschine im Wert von rund 256.000 Euro konnte auch mit Hilfe von Fördergeldern von Bund, Land und Europäischer Union angeschafft werden.

Braun ist seit Juli dieses Jahres Geschäftsführer der Lehrwerkstatt, für die er seit 2006 arbeitet und deren Leiter er in den vergangenen Jahren bereits war. Zusammen mit dem IHK-Vizepräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden der Lehrwerkstatt, Curt Mertens, sowie Ralph Oermann von der Bergischen IHK stellte Braun am Mittwoch die Neuerungen vor. „Wir müssen sehen, dass die duale Ausbildung gestärkt wird. Wir müssen mehr junge Leute zu Fachkräften ausbilden“, betont Curt Mertens. Die Basisarbeit dafür werde in der Lehrwerkstatt geschaffen.

Info 1957 erfolgte Neubau an der Schützenstraße Gründung Als „Gerätschaftsschlosserei“ wurde das Haus 1908 gegründet. 1939 wurde es von der Industrie- und Handelskammer übernommen. 1957 erfolgte ein Neubau am jetzigen Standort. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist die IHK.

Denn an der Schützenstraße würden „High-Tech-Berufe“ ausgebildet“, ergänzt Ralph Oermann mit Blick auf die unterschiedlichen Metall- und Elektroberufe, die in den vergangenen Jahren einem steten Wandel erfahren haben und längst nicht mehr mit ölverschmierten Blaumännern zu tun hätten. „Ausbildung 4.0 ist hier vorhanden. Wir haben alle Technik für Digitalisierung und können die jungen Leute daran ausbilden“, sagt Andreas Braun. Beispielhaft nennt er „Activeboards“, mit denen Prozesse simuliert werden können. „Hier macht Digitalisierung Sinn“, sagt Andreas Braun.

Vor allem kleinere Firmen schicken ihre Auszubildenden in der Regel im ersten Lehrjahr zur Schützenstraße, damit sie in der Werkstatt ihre Grundausbildung erfahren und an Maschinen ausgebildet werden, die manche Unternehmen nicht vorhalten können. Aktuell entsenden 35 Betriebe ihre Azubis dorthin.

Es werden aber auch CNC-Kurse, Umschulungen und Lehrgänge für die Ausbilder-Eignungverordnung angeboten. „Dafür stehen insgesamt acht Ausbilder zur Verfügung. Wir erfahren eine starke Nachfrage und sind aktuell ausgebucht“, ­erklärt Andreas Braun mit Blick auf 86 Teilnehmer in der Lehrwerkstatt.

Ob Industrie-, Werkzeug- oder Zerspanungsmechaniker – die Grundausbildung ist im ersten Ausbildungsjahr zu 95 Prozent identisch. „Wir brauchen mehr junge Leute für die Metall- und Elektroberufe, denen wird eine fundierte Ausbildung mit Zukunftschancen geboten“, versichern Andreas Braun und Curt Mertens. Zumal nicht alle studieren können. „Viele Studienabbrecher wechseln in die betriebliche Ausbildung. Die lernen schnell und werden von den Firmen auch gerne genommen“, weiß Ralph Oermann.