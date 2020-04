Bergische Wirtschaft : IHK: „Bergische Wirtschaft wird Krise überstehen“

Solingen Viele Unternehmen leiden nicht nur unter massiven Auftragseinbrüchen, sondern – wie andere Firmen auch – unter zusammengebrochenen Lieferketten. Dadurch fehlten wichtige Vorprodukte für die eigene Produktion.

„Vielen Unternehmen geht es schlecht, aber glücklicherweise nicht allen“: Der Hauptgeschäftsführer der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Michael Wenge, sieht die Firmen im Zuge der Corona-Krise massiv betroffen. Dies wurde in der ersten Videokonferenz in der 190-jährigen Geschichte der Bergischen IHK deutlich. IHK-Präsident Thomas Meyer berichtete hier von seinen zahlreichen politischen Gesprächen auf Landes- und Bundesebene, in denen es gelungen sei, die benötigten Hilfen für betroffene bergische Unternehmen auf den Weg zu bringen.