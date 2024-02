Einkaufszentrum Hofgarten in Solingen Hussel insolvent – Saturn baut um

Anfang Februar haben die drei Unternehmen der Deutschen Confiserie Holding Hussel, Arko und Eilles Insolvenz angemeldet. Davon betroffen sind auch zwei Standorte im Bergischen Land. In Solingen hat der Süßwarenhändler seine Filiale im Hofgarten, in Remscheid im Allee-Center. Prominente Standorte also, die womöglich gefährdet sind?