Neuer Standort in Solingen gesucht Hundeschule soll Flüchtlingsunterkunft weichen

3600 Quadratmeter stehen Denig zur Verfügung. 20 Hunde kann er im Rahmen der 2019 eröffneten Hundetagesstätte den Tag über betreuen. Dazu kommen die Schulungen für die Halter. Wie es mit all dem in Zukunft weitergeht, ist ungewiss: Denn das Gelände ist im Besitz der Stadt. Und die will dort bis 2024 ein Holzhaus errichten, in dem Flüchtlinge unterkommen sollen – ebenso wie an der Neuenkamper Straße in Höhscheid.