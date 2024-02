Geplante Flüchtlingsunterkunft in Solingen Hundeschule bereitet sich auf Umzug vor

Info

Unterkünfte 1150 Plätze stehen nach Angaben der Stadt in insgesamt 19 Übergangsheimen zur Verfügung – und sind weitgehend belegt. Gleiches gelte für weitere provisorische Unterkünfte. Auch Privatwohnungen seien knapp. Für das Jahr 2024 liege einer Prognose zufolge das „Aufnahmesoll“ der Stadt bei 700 Flüchtlingen. Dem stünden aktuell aber nur 220 freie Plätze gegenüber. Zusätzlich zum Haus an der Nibelungenstraße soll ein weiteres Gebäude an der Neuenkamper Straße entstehen. Dort hatten Anwohner eine Klage zurückgezogen. Das Haus soll Ende des Jahres bezugsfertig sein.