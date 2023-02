Streik in Solingen Hunderte demonstrieren vor dem Rathaus

Er weiß: „Viele Stellen in der Stadtverwaltung sind auf Kosten anderer unbesetzt. Wir brauchen Fachkräfte, es muss eingestellt werden“, so Hedtfeld. Schließlich seien es die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, die im Zuge der Daseinsvorsorge auch mit Überstunden unter anderem in Corona-Zeiten „den Laden am laufen gehalten haben“. Hedtfeldt sieht den Öffentlichen Dienst „streikbereit“. Er fordert von den Arbeitgebern „endlich ein Angebot“.