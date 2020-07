Vorfall ereignet sich in einer Außengastronomie in Ohligs : Hund beißt vierjährigem Kind ins Gesicht

Vorfall ereignet sich in einer Außengastronomie in Ohligs

(red) Erst biss ein Hund ein vierjähriges Mädchen ins Gesicht, dann beschäftigte die nachfolgende Handgreiflichkeit zwischen der Familie des Kindes und der Hundebesitzerin die Polizei am Engelsberger Hof in Ohligs. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr in einer Außengastronomie. Der angeleinte Hund der niederländischen Rasse „Kooikerhondje“ befand sich am Tisch seiner Besitzerin, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach dem vierjährigen Mädchen schnappte und dieses im Gesicht verletzte. Das Kind musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Unmittelbar nach dem Biss kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Familie des Kindes und der Hundebesitzerin, bei der auch diese leichte Verletzungen erlitt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens hat die Kriminalpolizei übernommen.