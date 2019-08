Sportanlage in Solingen : Hund beißt fünfjährigem Jungen Ohr ab

Solingen Zu einem schlimmen Vorfall ist es am Sonntagmittag in Solingen gekommen: Auf einer Sportanlage in Wald hat ein Pinscher einem fünf Jahre altem Jungen ein Ohr abgebissen.

Der kleine Junge war am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der Sportanlage an der Baverter Straße gestürzt. Daraufhin biss der Pinscher zu, wie die Polizei Wuppertal am Montag auf Nachfrage bestätigte. Die Bild hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Warum der Pinscher das Kind biss und es schwer verletzte, ist unklar. Der Junge wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizisten vor Ort schrieben eine Anzeige gegen den Hundehalter. Da der Pinscher keine Aggression zeigte, durfte er bei seinem Besitzer bleiben.

(irz)