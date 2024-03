Tourismus in Solingen Burg Hotel „In der Straßen“ erwacht zu neuem Leben

Solingen · Der Umbau des traditionsreichen Hotels in Solingen Burg ist in vollem Gange. Es haben sogar schon erste Veranstaltungen stattgefunden. Was sich zurzeit dort tut und noch geplant ist.

10.03.2024 , 12:59 Uhr

Marvin Oberlies, gemeinsam mit Fabian Zielke neue Eigentümer des Hotels in Burg, wollen die Biergarten-Saison schon bald eröffnen. Fotos (2): Peter Meuter Foto: Peter Meuter