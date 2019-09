Brand in Solingen : Feuerwehr muss in Schreinerei löschen

Solingen-Höhscheid Die Solinger Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Schreinerei in Höhscheid ausrücken. Anwohner aus drei Straßen hatten gegen 17.15 Uhr starken Rauch gemeldet.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften zur Marienstraße aus. Ein hoch aufgeschichteter Berg Grünschnitt, mehrere Stapel eines Brennholzlager und Teile von umgebenden Nadelbäumen brannte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den dichten Baumbewuchs verhindern und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Anschließend mussten große Teile des Grünschnittes umgewälzt werden, um auch letzte Glutnester zu finden. Der Verkehr in den benachbarten Straßen musste während der Löscharbeiten kurzfristig eingestellt werden.

(red)