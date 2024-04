In Solingen-Höhscheid Bus erfasst 59-Jährigen – er wird notoperiert

Solingen · Bei einem Bus-Unfall am Freitagmorgen in Solingen-Höhscheid wurde ein 52-Jähriger so schwer verletzt, dass er notoperiert werden muss.

12.04.2024 , 10:55 Uhr

Ein Mann geriet unter einen Linienbus. Foto: Tim Oelbermann

Ein 52-Jähriger Solinger wurde bei einem Unfall am Freitagmorgen schwer verletzt. Laut Polizei meldete die Feuerwehr um etwa 6.30 Uhr, dass ein Fußgänger in Höhscheid an der Bushaltestelle Höhscheid-Brockenberg von einem Linienbus erfasst wurde. Der 52-Jährige wurde vom hinteren Teil des Busses erwischt und kam unter dem Reifen des Fahrzeugs zum Liegen. Die Feuerwehr befreite den Solinger. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wird aktuell im Krankenhaus notoperiert. Der Busfahrer wurde ebenfalls vom Rettungsdienst betreut. Aktuell ist der Bereich oberhalb der Stockholmer Straße und unterhalb der Wendeschleife in Höhscheid gesperrt. Die Unfallaufnahme der Polizei war um kurz vor 10 Uhr beendet. Dort wird jedoch noch weiter ermittelt. Es kommt vor Ort zu Verkehrseinschränkungen.

(ldi)