Bauarbeiten vor dem Abschluss : Endspurt für den Hochwasserschutz

Der Eschbach in Unterburg nach den Bauarbeiten. Foto: Guido Radtke

Burg Die Eschbachstraße in Unterburg wird in der nächsten Woche von Montag bis Mittwoch jeweils in der Zeit von 7 bis 18 Uhr Tage gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen Hausnummer 93 und 113.

(uwv) Endspurt bei den Arbeiten zum Hochwasserschutz am Eschbach in Unterburg: Dafür wird die Eschbachstraße von Montag, 27. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli, tagsüber von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen Hausnummer 93 und 113. Dort werden die Stahlrohre getrennt, aus dem Bachbett gehoben und abtransportiert.

Durch die großen Rohre wurde während der Bauarbeiten des Wupperverbandes das Wasser des Eschbachs geführt, damit die Bauarbeiter trockenen Fußes das Bachbett tiefer legen und eine neue Natursteinmauern anlegen konnten. Denn immer wieder war Unterburg in den vergangenen Jahren von Hochwasser betroffen. Hauseigentümer hatten entsprechende Schäden zu beklagen. So wurde Unterburg beispielsweise 2007 innerhalb weniger Stunden fast vollständig überflutet. Der Wupperverband hat deshalb 2016 damit begonnen, das Bachbett zu vertiefen.

Der Eschbach, der in Unterburg in die Wupper fließt, wird Ende Juli auf einer Gesamtlänge von 540 Metern zum Teil bis zu 1,60 Meter tiefer gelegt sein. Acht neue Brücken sind eingebaut worden, Ufermauern wurden saniert und zum Teil neu errichtet. Mit dem Ausbau der Stahlrohre und der Eintiefung und Wiederherstellung der Bachsohle ist jetzt ein weiterer Meilenstein im Bauprojekt Hochwasserschutz Eschbach erreicht, betont der Wupperverband.

Mit dem Ausbau der großen Rohre ist aber noch nicht alles erledigt. Nachfolgend werden nun noch private Grundstücke wieder hergestellt, zudem laufen noch Schlosserarbeiten an den Geländern und der Mühlendamm wird fertiggestellt. Danach wird die Behelfsbrücke Mühlendamm abgebaut und der Wupperverband beginnt, in diesem Bereich im Eschbach einen Fischaufstieg als Ausgleichsmaßnahme zu bauen. All diese Arbeiten sollen bis Mitte September fertiggestellt sein, der Fischaufstieg im Dezember.

Ist die Eschbachstraße ab der Brücke Mühlendamm wieder zweispurig befahrbar, kann die Baustellenampel abgebaut und die normale Ampelanlage für den Bereich der Ortsdurchfahrt wieder geschaltet werden. Die Straßenbauarbeiten hatte die Stadt erledigt.