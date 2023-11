Urteil gegen Solinger Hochexplosive Mischung unter dem Bett

Am Ende blieb der Eindruck: Vielleicht genügt das, um das Leben eines Gestrauchelten wieder in die Spur zu bringen. Sieben Vorstrafen aus den letzten zwei Jahren, der 36-Jährige kommentierte das lapidar so: „Ich habe viel Blödsinn gemacht.“ Mit einer Hausdurchsuchung im Februar 2023 hatte der „Blödsinn“ seinen Höhepunkt erreicht: Polizisten hatten im Schlafzimmer und dort im Bettkasten diverse Chemikalien gefunden. Kaliumnitrat, Magnesium und Schwefel: Jede Substanz für sich ist juristisch unbedenklich. Wer sowas jedoch zusammen unter dem Bett aufbewahrt, der schläft auf einer hochexplosiven Mischung. Glaubt man dem Angeklagten, so war ihm das nicht bewusst. Er habe die Chemikalien, ordentlich in Tupperdosen voneinander getrennt, schon seit längerer Zeit im Bettkasten. Gekauft habe er sie inmitten der Corona-Pandemie. Kein Silvesterfeuerwerk, dazu noch Ausgangssperren: Da komme man schon mal auf dumme Gedanken.