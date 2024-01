Nach Sattelschlepper-Havarie in Solingen Polizei prüft Hinweise zu fehlender Lkw-Versicherung

Die Männer der beauftragten Fachfirma mussten regelrechte Zentimeterarbeit leisten. Nachdem sich am späten Mittwochabend ein 40-Tonner aus Rumänien an der Engstelle der Straße Keusenhof in der gleichnamigen Hofschaft im Westen von Ohligs festgefahren hat, ist es etwas mehr als 24 Stunden später gelungen, den schweren Sattelschlepper zu bergen. So schafften es die Mitarbeiter eines auf die Sicherung von großen Fahrzeugen spezialisierten Unternehmens am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr, den havarierten Lkw mit Untertstützung von zwei kleineren Abschleppfahrzeugen endlich wieder freizubekommen.