Moria auf Lesbos: „Solingen hilft“ versorgt Flüchtlingscamp

Etwa 7500 Menschen leben laut Dr. Christoph Zenses derzeit im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, das eigentlich nur für 2500 Flüchtlinge ausgelegt ist. Die Zustände vor Ort bezeichnet der Solinger Internist als „katastrophal.“ Vor wenigen Tagen kehrte er von seiner zweiten Reise ins Lager zurück. Dort hatte er in Zusammenarbeit mit den Nicht-Regierungsorganisationen „doc mobile“ und „kitrinos healthcare“ täglich rund 100 Patienten medizinisch versorgt. Verletzungen durch Trümmer oder Geschosse musste das Team laut Zenses ebenso behandeln wie die Folgen von Vergewaltigungen oder chronische Erkrankugen. „Es fehlt an vielen Medikamenten, Hilfsmaterialien, teilweise sogar an einfachsten Dingen, wie Matratzen“, berichtet Zenses nach seiner Rückkehr.

Die Arbeit im griechischen Flüchtlingslager will die Initiative fortsetzen – und wirbt zudem um Ärzte, Pflegekräfte und Übersetzer, die im Camp Moria arbeiten sollen. Für die Zukunft plant „Solingen hilft“ aber auch Projekte in der Klingenstadt. Der Verein hat derzeit 15 Mitglieder. Ins „Projekt Moria“ soll auch der Gewinn eines Konzertes mit Lesung unter dem Titel „Music for Hope“ fließen. Das findet am kommenden Samstag, 23. März, ab 19 Uhr in der Dorper Kirche, Schützenstraße 161, statt. Auftreten wird dort der palästinensisch-syrische Pianist Aeham Ahmad. Dr. Christoph Zenses wird zudem über die Lage geflüchteter Syrer auf Lesbos berichten.