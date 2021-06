Solingerin leicht verletzt : Hilfsbereite Seniorin beraubt

Ohligs Am Donnerstag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Raub an der Dunkelnberger Straße in Ohligs. Betroffen war eine 84-jährige Seniorin.

Ein bislang Unbekannter sprach die Frau nach Angaben der Polizei an, die in ihr Fahrzeug einsteigen wollte. Er klagte über Schmerzen am Fuß und fragte, ob er mitfahren dürfe. Da der Mann sich während der Fahrt merkwürdig benahm, hielt die Frau an und bat ihn auszusteigen. Daraufhin riss er ihr eine Kette vom Hals und lief in Richtung Schützenplatz weg. Die Geschädigte erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Hals.

Der Täter ist circa 25 Jahre alt, hat eine dunklere Hautfarbe und eine dickliche Figur. Bei Tatausübung trug er Jeansjacke und Jeanshose. Er sprach deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)