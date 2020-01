Betroffene Familie möchte an alter Stelle neu bauen : Hilfe für Brandopfer in Birkendahl

Obwohl rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz waren, brannten die Gebäude nieder. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Foto: Melchior

Solingen „Es war das Paradies auf Erden“, sagt Siegfried Schmidt (Name von der Redaktion geändert). Ein Paradies am Rand von Aufderhöhe, mitten im Grünen – aber ohne Hydranten. Deshalb hatte die Feuerwehr keine Chance, als das Gebäudeensemble an der schmalen Straße Birkendahl in den frühen Morgenstunden des 31. Dezembers in Brand geriet.

Das angrenzende Wäldchen und das Nachbarhaus konnten geschützt werden, aber vom Doppelhaus selbst blieb nur die Ruine. Knapp zwei Wochen nach dem Feuer steht die betroffene Familie immer noch „unter Strom“ – erfährt aber auch große Hilfe von allen Seiten. „Alle meinen es gut mit uns“, bedankt sich Schmidt, der mit seinem Sohn und zwei Töchtern in einem der zwei Teile des Gebäudes lebte. Der Sohn war mit drei Freunden allein zu Haus, als der Brand ausbrach. Was genau ihn auslöste, wird wegen der großen Zerstörungen wohl ungeklärt bleiben.

Klar ist, dass die Familie wieder bei null anfängt. „Wir müssen sehen, dass wir das Beste daraus machen, auch wenn sich die Bearbeitung durch die Versicherung womöglich lange hinziehen wird“, kommentiert der Vater, der auf eine zügige Regulierung des Schadens hofft. Sämtliche Unterlagen sind verbrannt, wie alles andere auch. Aber es geht voran: „Wir wurden reichlich mit Kleiderspenden unterstützt; auch sind bereits Geldspenden gesammelt worden“, erzählt er.