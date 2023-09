Übernahme von Krankenhauspersonal Landet die Schlaganfallversorgung in Solingen und Mettmann?

Solingen/Hilden/Mettmann · Die Veränderung der Krankenhauslandschaft in Solingen hat Auswirkungen auch in Nachbarstädten. Als Standort für eine weitere Stroke Unit ist jetzt auch das Evangelische Krankenhaus Mettmann im Gespräch. So reagiert der potenzielle Investor von Kplus.

06.09.2023, 12:48 Uhr

St. Lukas in Solingen soll nun doch mit Jahreswechsel geschlossen werden. Bis dahin müssen wichtige Entscheidungen fallen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Geschäftsleitung des Städtischen Klinikums Solingen weist die Vorwürfe der katholischen Kplus-Krankenhausgruppe zurück, sie habe mit der Übernahme von medizinischem Personal „Kannibalismus“ betrieben.