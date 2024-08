Sicherheit im Solinger Straßenverkehr Vorsicht: Hier kracht’s auf dem Schulweg am häufigsten

Solingen · Am Montag, 21. August, beginnt für Solingens Erstklässler in diesem Jahr die Schule, ältere Kinder und Jugendliche haben noch eine kleine Schonfrist. Wichtig zu wissen: Die Schulkarte NRW zeigt, wo auf dem Weg zur Schule in Solingen Kinder und Eltern besonders aufmerksam sein müssen.

15.08.2024 , 06:30 Uhr

Eltern sollten mit ihren Kindern den Schulweg einüben. Das rät die Polizei. Foto: Endermann, Andreas (end)