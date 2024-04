Kostenlose Tipps in Solingen Hier können Jugendliche ihre Bewerbungsmappe checken lassen

„Alle Jugendlichen, die Gesprächsbedarf rund um die Berufswahl und Ausbildungsstellensuche haben, sind bei unserer offenen Sprechstunde der Berufsberatung herzlich willkommen“, sagt Kristina Hindrichs von der Berufsberatung. Das Angebot richte sich an alle jungen Menschen, die sich zur Berufswahl beraten lassen möchten, die Lernschwierigkeiten in ihrem Ausbildungsverhältnis haben, an Abiturienten, die einen Studienplatz suchen, an Studenten, die Alternativen zu ihrem derzeitigen Studium überlegen wollen oder auch junge Menschen, die sich in einer Notlage befinden, weil sie nach einem Praktikum nicht in die Ausbildung übernommen werden.