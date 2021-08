Freibäder in Solingen : Heidebad macht diese Saison nicht mehr auf

Solingen Nach dem schweren Unwetter Mitte Juli war das städtische Bad geschlossen. Eine Wiederaufnahme des Badebetriebs ist in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Badefreunde werden in diesem Jahr nicht mehr in den Genuss kommen, eine Abkühlung im Solinger Heidebad zu nehmen. Denn wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, wird das Freibad in der Ohligser Heide bis zum Ende der Badesaison im September geschlossen bleiben.

Der Grund: Bei dem verheerenden Hochwasser vor dreieinhalb Wochen hatte eine Pumpe im Bad ihren Geist aufgegeben, so dass der Technikraum des Bades vollgelaufen war. Dabei, so eine Sprecherin der Stadt am Freitag, seien so schwere Schäden entstanden, dass eine Wiedereröffnung in laufenden Jahr nicht mehr infrage komme.