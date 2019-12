Haus- und Grundeigentümerverein Solingen-Ohligs : Haus & Grund ist ein gern gesehener Mieter

Jürgen Müller, Max Schunke und Bernd Clemens (v. l.) mit dem Protokollbuch des Vereins („ab 1928“). Foto: Melchior. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Der Verein mit Sitz in Ohligs hat einen starken Zuwachs an Mitgliedern und vergrößerte deshalb seine Geschäftsstelle an der unteren Düsseldorfer Straße. Am 24. Januar wird sie mit einem Empfang offiziell eingeweiht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fred Lothar Melchior

Mit Umzügen kennt sich der über 100 Jahre alte Haus- und Grundeigentümerverein Solingen-Ohligs aus. Er hatte seine Geschäftsstelle schon an der Emden-, der Rhein- und der Wittenbergstraße. Wenn der Vorstand am 24. Januar zu einem Empfang einlädt, ist die Adresse aber die alte: An der Düsseldorfer Straße 102 ist Haus & Grund seit gut neun Jahren zu Hause – jetzt auf einer um rund 60 auf 150 Quadratmeter vergrößerten Fläche.

Als das benachbarte Ladenlokal frei wurde, griff der Verein zu. „Wir haben 2019 mehr als 100 neue Mitglieder dazugewonnen und beschäftigen jetzt sieben Mitarbeiterinnen“, erläutert der Vorsitzende Max Schunke. „Wir wachsen kontinuierlich und waren im Prinzip schon auf der Suche nach einem neuen Standort.“ Die freiwerdende Fläche nebenan „war der Idealfall“. Schunke: „Gerade im unteren Bereich tut sich viel in Ohligs.“

Info Gründungsmitglied des Landesverbandes Verein Haus & Grund Ohligs ist Gründungsmitglied des Landesverbands Rheinland Westfalen, dem mit rund 100.000 Mitgliedern zweitgrößten Verband in Deutschland, und dem Bundesverband. Die Hauptversammlung findet am 20. März im Festsaal der katholischen Kirche an der Hackhauser Straße statt. Mitglieder „Die Struktur ist noch sehr stark geprägt von privaten Vermietern“, betont der Vorstand. Die Mitglieder kommen aus Solingen und dem Umland, wohnen zum Teil aber auch auf Norderney oder in München. Sie erhalten für 75 Euro Jahresbeitrag eine monatliche Mitgliederzeitschrift und fünf Beratungen. Weitergehende Leistungen werden extra abgerechnet.

Als der Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht vor 14 Jahren den Vorsitz des Vereins übernahm, zählte man um die 1.100 Mitglieder. Vor 40 Jahren, als Jürgen Müller eintrat und direkt Vorstandsmitglied wurde, waren es erst zirka 700. Heute sind es 1.000 mehr. „Dabei haben wir bisher überhaupt keine Werbung gemacht“, erläutert Vorstandsmitglied Bernd Clemens. „Der Zuwachs kommt von selber, weil der Bedarf da ist.“

Gerade in Ohligs, wo ein großes Neubauprojekt dem anderen folgt. Weil viele Käufer aus dem Umland kommen, will sich Haus & Grund 2020 in den Neubaugebieten vorstellen. Clemens: „2.000 Mitglieder wollen wir schaffen.“ „Es ist schon ein jüngeres Klientel zwischen 30 und 50, das jetzt zu uns kommt“, erläutert Max Schunke. „Wohnungseigentümer als Mitglieder haben zugenommen. Die Zahl der Streitigkeiten allerdings auch. Vermieter und Wohnungseigentümer sollten ihre Rechte kennen, die er noch hat. Seine Stellung wird immer schwieriger, weil die Rechtsprechung vorrangig die Interessen des Mieters bedient.“

„Schimmelbildung ist ein großes Thema“, nennt Jürgen Müller ein Beispiel. „Am schwierigsten sind die Mieter, die nicht ausreichend heizen und lüften.“ Mietnomaden seien dagegen selten geworden, auch Messies kämen nur in geringer Zahl vor. „Der Klassiker ist trotzdem weiter der Ärger mit Mietern“, erzählt Rechtsanwalt Schunke. „Mittlerweile haben wir aber auch viele Nachbarrechtsprobleme. Es ist sehr breit gefächert.“ Zum Service gehört auch die Überprüfung von Miet- und Kaufverträgen, die Beratung bei Schönheitsreparaturen und Nebenkosten sowie bei Ärger mit Handwerkern und bei Erbrechtsfragen.

„Früher hielten Mietverhältnisse 40 Jahre und länger“, erinnert sich der stellvertretende Vorsitzende Müller. „Heute sind 15 Jahre viel.“ Wo früher ein Handschlag und die Unterschrift unter den Mietvertrag reichten, sei heute die Kaution „immens wichtig“. Da man die Mitglieder „vollumfänglich“ betreuen will – von der Mietersuche (mit Solvenzcheck) bis zur Wohnungsübergabe bei Auszug (mit Dokumentation) – gibt es viel zu tun. „Quasi schon immer“ habe man sich für die Mitglieder um Vermietung und Verkauf gekümmert. Vor etwa fünf Jahren wurde das Geschäftsfeld dann noch um die Verwaltung von Häusern erweitert. Darum kümmern sich drei der sieben Mitarbeiterinnen.

„Nicht alle Haus- und Grundeigentümervereine erbringen so viele Leistungen wie wir“, unterstreicht Bernd Clemens. Der pensionierte Wirtschaftsförderer der Stadt kümmert sich neben der Öffentlichkeitsarbeit auch um die Kontakte zur Kommune. „Unsere Leistung basiert auch darauf, dass wir im Vorstand so viele Fachleute haben“, erklärt der Grundstückssachverständige Müller. Im Vorstand engagieren sich außer den drei Genannten noch der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Wolfgang Alfter, der Architekt Gerhard Pfeil und der Rechtsanwalt Andreas Rau.

2020 steht wieder eine Überarbeitung des Mietpreisspiegels an. Zusammen mit Haus + Grund Ohligs und dem Mieterverein werten die Ohligser Anzeigen aus. „Die Tendenz wird sicherlich sein, dass der Markt in Bewegung ist“, sagt Max Schunke. „Tendenziell steigen die Preise aber nicht so stark wie in den Metropolen“, ergänzt Jürgen Müller. Eindeutig sei allerdings, dass Ohligs und Aufderhöhe beliebt seien: „Auf Mietangebote kommen hier 80 bis 90 Zuschriften. In Solingen sind es keine zehn.“