Nach Tumulten in Dortmund : Solinger „Haus des Döners“ – Eröffnung verschoben

Die Solinger Filiale der Kette „Haus des Döners“ kommt an die Kölner Straße. Der Eröffnungstermin wird gerade mit Stadt und Polizei abgesprochen. Foto: Carolin Streckmann

Solingen Die Kette „Haus des Döners“ kommt nach Solingen. Wann genau, ist aber noch nicht klar. Nach Polizeieinsätzen infolge eines unerwartet hohen Andrangs in Dortmund wurde das Eröffnungsdatum verschoben.

Hunderte Jugendliche hatten sich am Dienstag in Dortmund auf einen Döner für nur einen Cent gefreut. Durch den großen Andrang kam es dann aber zu tumultartigen Szenen: Die Straße, an der die neu eröffnete „Haus des Döners“-Filiale liegt, wurde von der Polizei abgeriegelt. In der Folge wurden alle Neueröffnungen vorerst gestoppt. Das betrifft auch Solingen. Hier sollte ursprünglich Anfang Oktober eine Filiale der an den Netflix-Serienerfolg „Haus des Geldes“ angelehnten Kette eröffnen.

„Wir sorgen gerade dafür, dass wir genug Personal zur Eröffnung haben und dass wir einen guten Start hinlegen, ohne dass es so wird wie in Dortmund“, sagt Geschäftsführer Mevlüt Kirdemir auf Anfrage unserer Redaktion. „Alle Eröffnungen werden jetzt mit den jeweiligen Behörden abgesprochen.“ Es gehe darum, die Sicherheit der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

In Dortmund seien unerwarteterweise Kinder und Jugendliche mehrerer Schulen gleichzeitig zu dem neu eröffneten Döner-Imbiss gekommen, um das Eröffnungsangebot zu nutzen, das einen Döner für nur einen Cent verspricht. So ist es bei „Haus des Döners“-Eröffnungen üblich. „Das können Sie nicht kontrollieren“, sagt Kirdemir über den großen Andrang in Dortmund. Zuvor sei es bereits in Aachen zu ähnlichen Szenen gekommen.

An dem Eröffnungs-Angebot wolle man dennoch festhalten, sagt Kirdemir. Womöglich sei eine Lösung, dass Kundinnen und Kunden eine Wartenummer ziehen müssen und den Döner erst bekommen, wenn ihre Nummer aufgerufen wird. So würden sich die Wartenden nicht die ganze Zeit vor dem Imbiss tummeln, hofft Kirdemir. „Wir sprechen gerade mit der Polizei und der Stadt darüber, wie wir es machen können.“

Warum es zuletzt zu dem großen Andrang gekommen war, könne Kirdemir sich nicht ganz erklären. Mit dazu beigetragen habe sicher eine gestiegene Bekanntheit der Kette, nicht zuletzt durch Werbemaßnahmen des jungen Franchise-Unternehmens auf der Plattform Tiktok.