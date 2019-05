Millioneninvestitionen : Haus der Jugend von Grund auf saniert

Solingen 3,5 Millionen Euro kostete die Modernisierung. Am 17. Mai ist die Eröffnung, am 11. Mai gibt es bereits ein Konzert.

Das Haus der Jugend an der Dorper Straße in der Innenstadt wurde in den vergangenen knapp zwei Jahren von Grund auf saniert und ausgebaut. Gleichwohl lag die Jugendarbeit deswegen nicht brach. Gleich nebenan, im ehemaligen Finanzamtsgebäude, „konnte die Jugendarbeit fortgeführt werden“, sagt Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Das Hauses der Jugend ist laut Hoferichter „ein stabiler und wichtiger Baustein für die Jugendarbeit“ in der Stadt. Im Rahmen des integrierten Entwicklungskonzeptes Projektes City 2013 konnten die Modernisierung des Hauses für insgesamt rund 3,5 Millionen Euro realisiert werden. „80 Prozent der Kosten übernimmt das Land NRW“, freut sich Hartmut Hoferichter.