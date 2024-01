Silvesternacht in Solingen Menschenmenge in Hochhaussiedlung greift Polizei und Feuerwehr mit Böllern an

Bei Löscharbeiten sind Feuerwehrleute in Solingen kurz nach Mitternacht massiv angegriffen worden: Im Hochhauskomplex Hasseldelle flogen Böller auf die Rettungskräfte, die ihre Löscharbeiten zunächst einstellen mussten. Die Polizei rückte an - und sah sich mit 30 bis 40 Randalierern konfrontiert. Diese verschanzten sich immer wieder in den Wohnungen oder Gebäuden der Siedlung. Am Neujahrsmorgen dauert die Suche nach den Tätern noch an: „Das sind handfeste Straftaten, die da begangen wurden und die wir auch verfolgen werden“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Es sei eher Glück gewesen, dass niemand verletzt wurde. Die Einsätze liefen in der Nacht rund um das Wohngebiet.