Bahnlinie von Solingen nach Remscheid Haltepunkt Meigen soll bis zum Jahr 2029 fertig sein

So geht aus einer Mitteilungsvorlage der Stadt für die nächste Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Wohnungswesen in der kommenden Woche hervor, dass die Bahn augenblicklich damit rechnet, dass der geplante Bahnhaltepunkt Meigen an der Strecke der S-Bahn S 7 bis zum Jahr 2029 realisiert werden könnte.