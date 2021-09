Kriminalität in Solingen : Haftstrafen für fünf Clan-Mitglieder

Solingen/Düsseldorf Im Prozess gegen fünf Mitglieder des El-Zain-Clans wurde am Düsseldorfer Landgericht das Urteil verkündet. Der schwerste Tatvorwurf reicht bis 2017 zurück.

Der schwerste Tatvorwurf reicht bis 2017 zurück: Um ihm einen Mercedes AMG zu verkaufen, hatten sich die Angeklagten mit einem Kaufinteressenten an einem McDonald’s-Parkplatz im holländischen Venlo verabredet. Nachdem vier der Männer dem Autohändler vorgespielt hatten, dass die angebotene Luxuskarosse auf der anderen Seite des Restaurants geparkt sei, packte ihn einer der Angeklagten von hinten am Hals und stach ihm mit einem Messer in die Brust. Das Opfer war zudem mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen und dazu gedrängt worden, in den Mercedes der Angeklagten einzusteigen.