Haftstrafe für 33-Jährigen aus Solingen Leiche in Planschbecken-Hülle abtransportiert und später angezündet

Der Staatsanwalt hatte es anders gesehen: Demnach könne der Angeklagte nicht ernsthaft darauf vertraut haben, dass das gut gehen könne, als er die Frau in den Würgegriff genommen habe. Dass es mehr als drei Minuten gewesen sein müssen, hatte ein rechtsmedizinisches Gutachten ergeben, das von der Staatsanwaltschaft im Prozessverlauf eigens in Auftrag gegeben worden war. Vor allem das „Nachtatverhalten“, war dem Angeklagten dort zur Last gelegt worden. Anstatt den Notruf zu wählen oder sich bei der Polizei zu stellen, habe der 33-Jährige die Leiche in einem Planschbecken verschnürt und in den Schwarzwald gebracht, um sie dort mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Er sei sogar noch ein zweites Mal dorthin gefahren, um sie mit einem Spaten unkenntlich zu machen und erneut zu verbrennen. Danach habe er zur Verschleierung der Tat gegenüber Angehörigen und Freunden behauptet, seine Lebensgefährtin habe ihn und den Jungen verlassen. All das sei als strafverschärfend anzusehen, so Staatsanwalt Patrick Penders. Die Verteidiger hatten hingegen so argumentiert: Wenn jemand bis in den Schwarzwald fahre, um die Leiche an einem Ort gemeinsamer Erinnerungen zu vergraben, so würde das nicht dafür sprechen, den Tod dieses Menschen gewollt zu haben.