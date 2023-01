Schnelles Internet in Solingen Kritik als dialektisches Lob für die Glasfaser-Offensive

Die Stadt sollte die Kritik, die sie in diesen Tagen aus Ohligs sowie vonseiten der CDU erreicht, dialektisch verstehen und demzufolge sportlich nehmen. Denn der Umstand, dass sich die Einzelhändler an der Düsseldorfer Straße sowie an deren Nebenstraßen in Sachen Glasfaser ungerecht behandelt fühlen, spricht ja erst einmal für die Richtigkeit sowie Bedeutung jener Vereinbarung, die Stadt und Deutsche Telekom jetzt vereinbart und in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert haben.