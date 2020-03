Führungsprojekt der Kplus-Gruppe : Pflegeschüler wachsen in Aufgabe hinein

Pflegeschüler wachsen in Aufgabe hinein

Wie alle anderen Pflegeschüler des Bildungszentrums Haan arbeiteten auch Malina Böckeler (l.) und Sevda Alkan jeweils in drei Früh- und Spätschichten. Foto: Alexander Riedel

Solingen / Haan Angehende Kranken­pfleger des Katholischen Bildungs­zentrums Haan leiteten eine Woche lang eine Station in der Ohligser St. Lukas Klinik.

Manche Menschen lassen sich viel Zeit mit der Berufswahl. Für andere ist hingegen schon frühzeitig klar, was sie einmal werden wollen. In die zweite Kategorie gehört offensichtlich Sevda Alkan: „Ich sehe mich in keinem anderen Arbeitsfeld, da bin ich einfach hineingewachsen“, bekräftigt die angehende Gesundheits- und Krankenpflegerin.