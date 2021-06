Crefo-Factoring Rhein-Wupper zieht Bilanz : Gute Zahlungsmoral im Mittelstand

Solingen / Remscheid / Leverkusen Die Crefo-Factoring Rhein-Wupper GmbH betreut zurzeit 108 Kunden in der Region Solingen, Remscheid und Leverkusen. Die Factoring-Kunden bekommen die Rechnungsbeträge sofort zur Verfügung gestellt.

Ein gutes Zahlungsverhalten der Kunden ist wichtig. Denn alle in Rechnung gestellten Beträge, die nach den als fristgerecht geltenden 30 Tagen eingehen, kosten den Gläubiger zusätzliches Geld. „Er muss die verspätete Zahlung mit eigenen Mitteln überbrücken“, sagt Koch. Immerhin bekommen knapp über 80 Prozent der Mittelständler in 30 Tagen ihr Geld.

Volumen Insgesamt wurde ein Auftragsvolumen in Höhe von 112,9 Millionen Euro abgewickelt. In den ersten vier Monaten 2021 betrug der Factoring-Umsatz 42,7 Millionen Euro (Vorjahr 38 Millionen Euro).

Rechnungen Im vergangenen Jahr hat Crefo-Factoring Rhein-Wupper für ihre 108 Kunden rund 66.000 Rechnungen an 121.700 Debitoren abgewickelt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es bereits 23.000 Rechnungen.

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (51,1 Prozent) haben laut Andreas Koch mehrere Hausbanken. Doch rund 49 Prozent gaben an, von nur einer Hausbank abhängig zu sein. Von den 40 Prozent der Mittelständler, die gegenwärtig Kredite in Anspruch nehmen, berichten neun von zehn davon, dass sie keine Schwierigkeiten hätten, Kredite zu bekommen. Die Zinsforderungen der Banken seien überwiegend (73,1 Prozent) unverändert gewesen. 23,1 Prozent sprechen sogar von sinkenden Zinsforderungen.

Weiterhin verfügen die Unternehmen in der Region über eine solide Eigenkapitaldecke. Sie konnte zum Teil noch ausgebaut werden. Mehr als 30 Prozent Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme haben 56,1 Prozent der Befragten in Solingen, Remscheid und Leverkusen. 29,3 der lokalen Mittelständler haben dagegen eine eher magere Eigenkapitalquote von weniger als zehn Prozent. „Am solidesten aufgestellt sind die Unternehmen in der Industrie. Mehr als drei Viertel können hier von einer Kapitaldecke von mindestens 30 Prozent berichten“, sagt der Geschäftsführer von Crefo-Factoring Rhein-Wupper.