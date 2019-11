Positiver Konjunktureffekt in Solingen : Gute Entwicklung im städtischen Jobcenter

Info

Zahlen Im Jobcenter sind 208 Mitarbeiter beschäftigt. Das Etatvolumen dieser Behörde liegt bei rund 120 Millionen Euro und macht damit über ein Fünftel des Gesamthaushaltes der Stadt aus.

Standorte Derzeit werden Büros des Jobcenters an der Kamper Straße umgestaltet“, damit Mitarbeiter von der Bonner Straße und der Beethovenstraße (Stadtwerke-Gebäude) aufgenommen werden können. An der Beethovenstraße will das Jobcenter eine Perspektiv-Werkstatt aufbauen. Team Jugend des Jobcenters, derzeit an der Goerdelerstraße, soll wieder zurück ins Rathaus.