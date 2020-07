Verfahren wegen Raub und Körperverletzung in Solingen : Gutachter soll Drogensucht des Angeklagten bewerten

Solingen/Wuppertal Der Verhandlungstag hatte gerade begonnen, da war auch schon wieder Schluss: Eigentlich hätte es am Landgericht Wuppertal um einen Raub und eine Körperverletzung gehen sollen, die das Gericht einem 20-jährigen Solinger vorwirft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mikko Schümmelfeder

Der wurde aus der Jugendhaft vorgeführt – dort hat er eine Reststrafe aus einer anderen Verurteilung abzusitzen. Offenbar gibt es noch weitere Einträge in der Strafakte, die der Vorsitzende Richter aufmerksam gelesen hatte. Nun jedenfalls ist das Verfahren erstmal ausgesetzt und soll im September fortgeführt werden. Der Grund: Die Kammer hatte Hinweise darauf, dass der Angeklagte ein eklatantes Drogenproblem hat. Nun muss ein Gutachter hinzugezogen werden, der dem Gericht darüber Auskunft geben kann. Am Ende könnte die Einweisung in eine Entziehungsanstalt stehen.

Vorgeworfen wird dem Angeklagten ein Raub, den er am 17. März begangen haben soll. Am Abend dieses Tages soll er einen ehemaligen Schulfreund getroffen haben, der mit einem Bekannten an der Goethestraße unterwegs gewesen sein soll. Beide sollen einen Joint geraucht haben, davon wollte der Angeklagte nach eigener Aussage teilhaben. Weil der Schulfreund damit nicht einverstanden gewesen sei, will ihm der 20-Jährige eine Ohrfeige gegeben und danach weggegangen sein. Die Staatsanwaltschaft sieht die Vorfälle hingegen anders und wirft dem Solinger vor, den Schulfreund geschlagen und ihm in die Rippen getreten zu haben.

Die zehn Euro, die das Opfer in der Taschen gehabt haben soll, sollen dem Angeklagten nicht genug gewesen zu sein. „Was soll das, ist das alles?“, soll er zu dem Bekannten gesagt haben, um ihm dann auch noch ein Messer vor den Bauch zu halten. Der 20-Jährige bestreitet allerding, überhaupt ein Messer dabeigehabt zu haben. Er will nach der Ohrfeige weitergegangen und sich am Weyersberg auf eine Bank gesetzt haben. Dort soll ihn die Polizei aufgegriffen haben, bei ihm seien zehn Euro sichergestellt worden. Ein Messer soll nicht gefunden worden sein. Zudem behauptet der Angeklagte, am nächsten Tag von Freunden des Opfers in den sozialen Medien bedroht worden zu sein.