Prozess um fünffachen Kindsmord in Solingen : Gutachter sieht verminderte Schuldfähigkeit

Die Leichen der fünf Kinder waren am 3. September vergangenen Jahres in der Wohnung der Angeklagten entdeckt worden.

Solingen / Wuppertal Im Prozess um die Solinger Kindermorde hat der von den Verteidigern bestellte psychiatrische Gutachter der Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt.

Die 28-jährige Solingerin leide an einer krankhaften seelischen Störung und sei am Tattag zudem völlig überlastet gewesen, sagte Psychiater Thomas Schwarz am Montag bei der Fortsetzung des Prozesses in Wuppertal. Um welche Störung es sich handeln soll, ließ er offen. Er hatte die wegen fünffachen Mordes angeklagte Mutter in der Haft begutachtet.