Creditreform in Solingen Gut qualifizierte Borbet-Beschäftigte gefragt

Eingegangen in die Statistik sind die Arbeitsplatzverluste von Borbet bereits in die Statistik der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Das Unternehmen von der Kuller Straße untersuchte die Zahl der Insolvenzen und Unternehmens-Neugründungen für das Jahr 2022 in der Region der Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen. „Insgesamt haben wir 2022 in der Region 162 Insolvenzen verzeichnet – gegenüber 170 im Jahr zuvor“, sagt Creditreform-Geschäftsführer Ole Kirschner. Auf Solingen würden davon 35 entfallen, auf Remscheid 21 und auf Leverkusen 31. Aber auch in Nachbarstädten wie Haan (15 Insolvenzen), Radevormwald (10), Langenfeld (18), oder Hückeswagen (2) sind Insolvenzen zu beobachten gewesen. Mit lediglich zwei unternehmerischen Insolvenzverfahren wird die Stadt Wermelskirchen für das Jahr 2022 gelistet.