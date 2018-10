Solingen: Grundstücksverkauf bei Grossmann startet Anfang 2019

Nach Insolvenz der Solinger Firma Grossmann : Grundstücksverkauf startet Anfang 2019

Die Arbeit in den hallen der ehemaligen Eisen- und Stahlgießerei Grossmann in Wald wurde 2016 eingestellt. Zuletzt diente das Areal an der Wittkuller Straße als Filmkulisse. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Mit der Verwertung des über 40.000 Quadratmeter großen Areals der Eisen- und Stahlgießerei Grossmann an der Wittkuller Straße in Wald wird ab Anfang 2019 gerechnet. Letzte Bodenuntersuchungen werden derzeit ausgeführt.

Die Betonfundamente auf dem Gelände der früheren Stahlgießerei Grossmann an der Wittkuller Straße in Wald sind hartnäckig und nur „extrem schwer“ zu durchbohren. Das ist für Insolvenzverwalter Dr. Marc d’Avoine mit ein Grund, weshalb die Bodenuntersuchungen auf dem über 40.000 Quadratmeter großen Areal weiter andauern. Ursprünglich sollten in diesem Herbst Ergebnisse vorliegen. „Aktuell sind rund drei Viertel der erforderlichen Bohrungen erfolgt. Die restlichen Sondierungen werden derzeit durchgeführt“, sagt der Insolvenzverwalter. Er rechnet nun mit einem Ergebnis der Bodenuntersuchungen „um den Jahreswechsel“.

Die bisherigen Untersuchungen des Bodens auf dem Gelände von Deutschlands einstiger ­ältesten Stahlgießerei haben allerdings gezeigt: „Erkenntnisse über verunreinigtes Grundwasser liegen bislang noch nicht vor“, betont Dr. Marc d’Avoine.

Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sind gleichwohl wichtig, um ein neues Nutzungskonzept für das Areal mit den großen Hallen erarbeiten zu können. Daran hat auch die Stadt Solingen ein großes Interesse, damit das Grossmann-Gelände keine ewige Brache bleibt. Insolvenzverwalter und die Stadt beziehungsweise die Wirtschaftsförderung, so heißt es, stehen von daher im engen Kontakt.

Im Frühjahr 2016 war für die traditionsreiche Eisen- und Stahlgießerei Grossmann, die 1853 gegründet worden war, das endgültige Aus gekommen. Binnen Jahresfrist wurden fast alle Maschinen und Anlagen der Gießerei per Internet-Auktion und über den Freihandverkauf veräußert worden. Bleibt die Verwertung des Grundstücks – das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Zwar wird in den Grossmann-Hallen schon lange nicht mehr gearbeitet. Hin und wieder kehrt indes Leben zumindest in einen Teil des Werksgeländes zurück. So im Mai dieses Jahres: Für Dreharbeiten zur Komödie „Keiner schiebt uns weg“ (Arbeitstitel) in den früheren Produktionshallen der Walder Gießerei wurden über 200 Statisten gesucht – und gefunden. Im Juni und Juli wurden Szenen der Geschichte einer Frau, die 1979 mit ihren Kolleginnen um Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern kämpft, zum Teil auf dem Grossmann-Gelände gedreht. „Wir konnten einen Teil des Grossmann-Geländes vorübergehend vermieten, um eine Teilkostendeckung zu erreichen“, sagt Insolvenzverwalter Dr. Marc d’Avoine. Eine weitere Anfrage eines Filmproduzenten liege zurzeit nicht vor.

Allerdings hat der Insolvenzverwalter nicht nur Erträge aus Mieteinnahmen im Blick. Vielmehr geht es ihm um den Verkauf des Areals an potenzielle Investoren. Doch bis dahin ist Geduld gefragt. Gleichwohl: „Diverse Interessenten“ für das Grossmann-Areal sind vorhanden, regelmäßig wurden bereits Ortsbesichtigungen durchgeführt. Die konkrete Verwertung beziehungsweise der Verkauf von Grundstücken an der Wittkuller Straße ist aber in Sicht: „Wir rechnen mit Anfang 2019“, sagt Marc d’Avoine.

Die Stadt sitzt hier jedenfalls mit im Boot. Die klingenstädtische Wirtschaftsförderung hat für die künftige Nutzung des Grossmann-Areals jedenfalls eine einfache Gleichung aufgestellt: „Gewerbe folgt Gewerbe“. Diese Regel gilt grundsätzlich – Wohnbebauung in den Randbereichen wird aber nicht ausgeschlossen.